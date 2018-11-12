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Новости. Происшествия
12:09, 12 Ноября 2018
фото: commons.wikimedia.org / neu-zwei

В Карелии поезд насмерть сбил пожилого мужчину

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В Сортавале маневровый тепловоз насмерть сбил 70-летнего мужчину, переходившего железнодорожные пути, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В минувшее воскресенье 11 ноября в 4 часа утра маневровый тепловоз на станции Сортавала, в районе ул. Ленина и ул. Ладожской флотилии, совершил смертельный наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся тепловозом.

На звуковые сигналы поезда мужчина не реагировал. В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавший скончался от полученных травм.

В ходе первоначальных проверочных мероприятий, установлена личность пострадавшего - мужчина 1948 года рождения, житель города Сортавала. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Результаты этой проверки Карельской транспортной прокуратурой взяты на контроль.

За период 2018 года это шестое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Республике Карелия.

 

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