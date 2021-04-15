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В Карелии пограничники выявили лесорубов-нарушителей

Новости. Общество
11:11, 16 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Суд оштрафовал компанию за нарушения, допущенные при проведении деятельности по заготовке леса.

Представители компании «Стрела» признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.28.1. КоАП РФ (непредставление или несвоевременное представление декларации о сделках с древесиной, а также представление заведомо ложной информации в декларации о сделках с древесиной). Компании назначен штраф в размере 50 тыс. рублей. Соответствующее решение вынес костомукшский мировой суд, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. 

Как сообщили в ФСБ, в ходе проведенных пограничниками оперативно-разыскных мероприятий, направленных на профилактику преступлений, связанных с незаконным  перемещением через госграницу древесины, была выявлена организация — ООО «Стрела», осуществляющая лесозаготовительную  деятельность на территории приграничного района  с нарушениями требований лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней.

Информация в отношении противоправной деятельности организации была направлена в Департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу, которое и обратилось в мировой суд.

Ранее сообщалось, что незаконные рубки леса вывели Карелию в число «передовиков» Северо-Запада.

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Комментарии

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udo
2021-04-16 11:32:38
Это не штраф! Недоразумение. Работу изображают.
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