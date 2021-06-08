Реклама на сайте
Прислать новость
Евгений Ульянов: «КПРФ против обязательной вакцинации от коронавируса» 5
08.06.2021 20:01
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
Участники фестиваля современной хореографии Nord dance станцуют на набережной Петрозаводска 2
08.06.2021 18:40

В Карелии появилась еще одна особо охраняемая территория

Новости. Общество
12:17, 09 Июня 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

В Прионежском районе создан новый ландшафтный памятник природного значения «Яшезеро».

Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

«Здесь произрастает немало очень редких краснокнижных растений и обитают животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Например, косули, ласки, беркуты, черные коршуны и другие. Новая особо охраняемая территория занимает площадь более 430 гектаров. Теперь на ней нельзя рубить лес, добывать полезные ископаемые, проводить мелиорацию и вести другую деятельность, которая может нарушить экосистему», — пишет глава республики.

 

Парфенчиков напомнил, что рядом с ландшафтным памятником находятся руины Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря, основанного в XVI веке. В границах же самого ландшафтного памятника природы располагается пещера, которая по легенде является кельей преподобного монаха Ионы Яшезерского.

 

Ранее власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
07.06.2021, 10:57
В Петрозаводске скандальное кафе «Мангал» переехало в популярный торговый центр: соседи шокированы
07.06.2021, 10:20
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО)

Аналитика

08.06.2021 16:35
Капитал
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
Сегодня мы поговорим о двух актуальных проблемах, решение которых не стоит откладывать, а лучше обратиться к хирургу.
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 1
08.06.2021 11:37
Достояние республики 1
08.06.2021 09:16
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
03.06.2021 17:00
Вся аналитика

Чтиво

08.06.2021 12:00
Без политики
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
В летние погожие дни растёт физическая активность, а вместе с ней и риск травматизма.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»