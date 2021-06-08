В Карелии появилась еще одна особо охраняемая территория

В Прионежском районе создан новый ландшафтный памятник природного значения «Яшезеро».

Об этом сообщил глава Карелии на своей странице в соцсети.

«Здесь произрастает немало очень редких краснокнижных растений и обитают животные, находящиеся под угрозой исчезновения. Например, косули, ласки, беркуты, черные коршуны и другие. Новая особо охраняемая территория занимает площадь более 430 гектаров. Теперь на ней нельзя рубить лес, добывать полезные ископаемые, проводить мелиорацию и вести другую деятельность, которая может нарушить экосистему», — пишет глава республики.

Парфенчиков напомнил, что рядом с ландшафтным памятником находятся руины Благовещенского Ионо-Яшезерского мужского монастыря, основанного в XVI веке. В границах же самого ландшафтного памятника природы располагается пещера, которая по легенде является кельей преподобного монаха Ионы Яшезерского.

Ранее власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы.