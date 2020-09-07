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Власти Карелии объявили леса на юге Заонежского полуострова памятником природы

Новости. Экономика
11:53, 07 Сентября 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Новая особо охраняемая природная территория создана для защиты ценных ельников и сосняков Заонежья.

В последние дни лета глава Карелии Артур Парфенчиков подписал постановление республиканского правительства, которое объявило южную часть Заонежского полуострова в Медвежьегорском районе ботаническим памятником природы регионального значения. Как говорится в постановлении, новая особо охраняемая природная территория площадью более 1,9 тысячи гектаров образована "в целях сохранения высокопродуктивных условно-коренных ельников и сосняков, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов сосудистых растений, мхов, грибов и насекомых". Вполне логично, что и назвали памятник природы "Еловые леса Заонежья" – он полностью находится в лесном фонде, к западу от старинной деревни Типиницы.

Однако, когда в природоохранной организации "СПОК" увидели те кварталы, которые республиканское правительство включило в эту особо охраняемую природную территорию (ООПТ), ее создание вызвало у карельских экологов недоумение. 

Читайте подробнее в статье "Экологическая одноходовочка".  

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