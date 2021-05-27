В Карелии появилась платформа посреди залива Ладожского озера

В Сортавале с 29 мая начинает функционировать платформа посреди залива Ляппяярви.

Завершается возведение платформы на заливе Ляппяярви. С 29 мая начинается её эксплуатация для посадки и высадки пассажиров. Об этом рассказали в паблике Сортавальского городского поселения.

Также предполагается установка понтонов, чтобы туристы могли использовать маломерные суда для осмотра Сортавалы и её живописных окрестностей.

Реализация этого проект стала возможной при сотрудничестве ОАО «РЖД», администрации Сортавальского поселения и паломнической службы Валаамского монастыря. Проект является серьезным стимулятором к развитию малого бизнеса в области туризма.

Ранее сообщалось, что туристам на границе Карелии обеспечат безопасность во время просмотра местных красот.