Туристам на границе Карелии обеспечат безопасность во время просмотра местных красот (ФОТО)

В Сортавале возводят платформу, где туристы с пассажирских поездов будут фотографироваться на фоне Ладожского озера.

Как рассказали в паблике Сортавальского городского поселения, в городе на берегу залива Ляппяярви возводится платформа, предназначенная для остановки поездов и высадки туристов для фотографирования на фоне красот Ладожского озера. В настоящий момент сооружаются ограждения и лестничные марши, в дальнейшем будут установлены светильники.

Эта новость тем более актуальна, что увеличился поток туристов в Сортавалу. За период майских праздников экспресс-поезд, курсирующий между вокзалом Сортавалы и Рускеалой, перевез почти 9 тысяч человек.