В Карелии появится арктический медицинский кластер

Находясь с рабочим визитом в Кемском районе, Артур Парфенчиков провел в центральной районной больнице совещание по вопросам создания северного медицинского кластера, сообщили в Минздраве Карелии.

Северный (арктический) региональный медицинский кластер представляет собой группу взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга медицинских организаций: Кемской, Беломорской и Лоухской центральных районных больниц и Узловой больницы на станции Кемь ОАО "Российские железные дороги".

"Главная цель создания кластера – уменьшение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение граждан, проживающих в наших самых северных районах высококвалифицированной медицинской помощью. Кластер позволит создать единый ресурс медицинского оборудования и единый потенциал врачебных кадров. Кроме того, такое объединение позволит создать специализированные медицинские центры по ряду направлений, чтобы люди могли получать высококвалифицированную помощь, не выезжая в Петрозаводск", – подчеркнул Артур Парфенчиков.



В перспективе для обеспечения населения районов Арктической зоны качественной, доступной и своевременной медицинской помощью планируется организация в Кемской ЦРБ первичного сосудистого отделения для больных с острым коронарным синдромом и с острым нарушением мозгового кровообращения, а также отделения медицинской реабилитации.



В Беломорской ЦРБ, по информации Минздрава, будет обновлен парк медицинского оборудования в первичном сосудистом центре и хирургическом отделении, создан травматологический центр, центр амбулаторной онкологической помощи, центр общественного здоровья жителей субарктического региона.



Рассматривается вопрос о строительстве площадок для приема вертолетов санитарной авиации в Кеми и Лоухи, а также пункта постоянного круглосуточного базирования вертолетов в Беломорске.



Предполагается дальнейшее развитие телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи, включая дооснащение палат ИТАР телемедицинским оборудованием, оснащение домовых хозяйств глюкометрами и мобильными аппаратами ЭКГ с функцией передачи в "облако".