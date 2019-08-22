Подписаться
Новости. Общество
17:40, 22 Августа 2019
фото: Страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"

В Карелии появится арктический медицинский кластер

Загрузка...

Находясь с рабочим визитом в Кемском районе, Артур Парфенчиков провел в центральной районной больнице совещание по вопросам создания северного медицинского кластера, сообщили в Минздраве Карелии.

Северный (арктический) региональный медицинский кластер представляет собой группу взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга медицинских организаций: Кемской, Беломорской и Лоухской центральных районных больниц и Узловой больницы на станции Кемь ОАО "Российские железные дороги".

"Главная цель создания кластера – уменьшение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, обеспечение граждан, проживающих в наших самых северных районах высококвалифицированной медицинской помощью. Кластер позволит создать единый ресурс медицинского оборудования и единый потенциал врачебных кадров. Кроме того, такое объединение позволит создать специализированные медицинские центры по ряду направлений, чтобы люди могли получать высококвалифицированную помощь, не выезжая в Петрозаводск", – подчеркнул Артур Парфенчиков.


В перспективе для обеспечения населения районов Арктической зоны качественной, доступной и своевременной медицинской помощью планируется организация  в Кемской ЦРБ первичного сосудистого отделения для больных с острым коронарным синдромом и с острым нарушением мозгового кровообращения, а также  отделения медицинской реабилитации.

В Беломорской ЦРБ, по информации Минздрава, будет обновлен парк медицинского оборудования в первичном сосудистом центре и хирургическом отделении, создан травматологический центр, центр амбулаторной онкологической помощи, центр общественного здоровья жителей субарктического региона.

Рассматривается вопрос о строительстве площадок для приема вертолетов санитарной авиации в Кеми и Лоухи, а также пункта постоянного круглосуточного базирования вертолетов в Беломорске.

Предполагается дальнейшее развитие телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи, включая дооснащение палат ИТАР телемедицинским оборудованием, оснащение домовых хозяйств глюкометрами и мобильными аппаратами ЭКГ  с функцией передачи в "облако".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-08-22 18:09:12
Мечты, мечты, не имеющие никакой связи с реальной жизнью людей.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.08.2019, 09:56
Подробности смертельного ДТП под Петрозаводском рассказали в ГИБДД Карелии
18.08.2019, 20:40
Ксения Собчак потроллила поклонников провокационным фото
18.08.2019, 09:20
ВИДЕО: В Петрозаводске молодой человек прошел по пешеходному переходу сквозь машину
15.08.2019, 12:08
Девочка из Карелии стала "звездой" тунисского телевидения
20.08.2019, 16:00
Два человека разбились на катере, врезавшемся в камни под Петрозаводском
16.08.2019, 14:51
"Стоят ли эти съемки того, чтобы подвергать угрозам объекты культурного наследия?"

Аналитика

Сегодня 15:22
Тема недели
"Даже мухоморы не растут" – добралась ли радиация до Карелии? 5
Жители севера Карелии утверждают, что до них добралась радиация после взрыва в районе Белого моря. Так ли это?
Виталий Скопин: "Ненаучная реставрация – это уничтожение памятника" 1
Сегодня 15:05
Лопатка не для соседа 7
Сегодня 10:46
"Переписывать историю нехорошо"
20.08.2019 12:05
У людей денег нет и не будет 4
19.08.2019 14:09
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:35
Без политики
Адреналин в крови
Арещенко Дарья Сергеевна – врач-диагност офтальмологического центра Карелии, которая приехала в Петрозаводск из Белоруссии, чтобы разгадать загадки жителей Карелии.
Врач-рукодельница
19.08.2019 11:20
Неплохое место для "Птз-Карьер-Симфония" 7
15.08.2019 09:30
Новое исследование: Антитела к ХГЧ
14.08.2019 09:34
архив чтиво

Медиа

День Государственного флага в Петрозаводске 2019
Сегодня 17:13
все фото и видео

Опрос

Нужно ли ограничить использование мобильников учениками в школах?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»