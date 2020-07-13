В Карелии появится ферма по выращиванию садовых ягод

В Муезерском районе будут расти жимолость, чёрная и красная смородина, облепиха, ирга, черноплодная рябина.

Производственная площадка принадлежит костомукшскому предпринимателю Ивану Самохвалову. В 2019 году правительство региона подписало с бизнесменом соглашение о создании фермы по выращиванию ягод.



Сумма инвестиций в модернизацию холодильного комплекса, создание инфраструктуры для закупки, хранения и первичной переработки дикоросов составляет более 30 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие даст более 400 рабочих мест.



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