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В Карелии появится ферма по выращиванию садовых ягод

Новости. Общество
13:26, 14 Июля 2020
фото: © Минсельхоз Карелии
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В Муезерском районе будут расти жимолость, чёрная и красная смородина, облепиха, ирга, черноплодная рябина.

Производственная площадка принадлежит костомукшскому предпринимателю Ивану Самохвалову. В 2019 году правительство региона подписало с бизнесменом соглашение о создании фермы по выращиванию ягод.

Сумма инвестиций в модернизацию холодильного комплекса, создание инфраструктуры для закупки, хранения и первичной переработки дикоросов составляет более 30 миллионов рублей. Предполагается, что предприятие даст более 400 рабочих мест.

Подробности – на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2020-07-14 14:28:04
Одобряю. Только тутошнюю койру на сбор ягод брать не рекомендую, ибо ленив и гадлив.
Андрей Баранов
2020-07-14 13:36:13
вообще-то, все перечисленные выше не являются "дикими", как указано в заголовке. Дичь, одним словом.
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