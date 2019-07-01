В Карелии появится природно-рекреационная территория на берегу озера Лососинное

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Правительство Карелии приняло решение о создании природно-рекреационной территории "Побережье озера Лососинное", статус которой запрещает произвольную стоянку автотранспорта и разведение костров в излюбленных местах отдыха петрозаводчан.
В состав новой природно-рекреационной территории включены участки, общей площадью 163,4 тысяч гектар. Они расположены по обе стороны автодороги, ведущей в сторону Машезера.
Статус природно-рекреационной территории предполагает ряд запретов и ограничений на ведение там деятельности, которая может нанести ущерб окружающей среде. В том, числе, запрещается произвольная стоянка автотранспорта и разведение костров вне специально отведенных мест.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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