В Карелии поймали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники МВД задержали в поезде мужчину, объявленного в федеральный розыск, сообщили транспортной полиции Петрозаводска.

Сотрудниками транспортной полиции при отработке пассажиропотока на железнодорожном вокзале Петрозаводска задержали 47-летнего жителя Мурманска, который на протяжении четырех месяцев скрывался от суда за совершение имущественных преступлений на территории Заполярья.

В настоящее время информация о гражданине передана инициатору розыска.