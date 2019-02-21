В Карелии поймали незаконно работающих иностранцев

В Питкярантском районе жители Узбекистана незаконно работали на "стройке", сообщили в МВД Карелии.

Пять граждан Узбекистана были заняты на строительстве частного дома в нарушение миграционного законодательства. А именно – они осуществляли трудовую деятельность по патентам, выданным для этой цели в другом субъекте РФ.

Иностранные граждане получили штрафы на общую сумму 10 тысяч рублей. Работодатель также оштрафован на общую сумму 10 тысяч рублей.