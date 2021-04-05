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В Карелии показатели заболеваемости COVID-19 превышают среднероссийские

Новости. Общество
15:44, 06 Апреля 2021
фото: © Александр Гнетнев / "Столица на Онего"
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Глава Роспотребнадзора России Анна Попова назвала Карелию в числе регионов, где показатели заболеваемости коронавирусом превышают среднероссийские.

В Роспотребнадзоре считают, что в ряде случаев регионы поспешили со снятием ограничений, установленных для нераспространения коронавирусной инфекции, заявила глава ведомства Анна Попова, пишет "Российская газета".

В России по динамике эпидемиологического процесса наблюдается стабилизация, но темпы замедлились, констатировала главный санитарный врач страны. Еще недавно в неделю фиксировалось снижение заболеваемости около 10-12 процентов, а за последнюю неделю оно не превышало 3 процентов.

Ряд регионов превышают среднероссийские показатели. Это Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, республики Карелия и Калмыкия. В 75 регионах показатель репродукции составил 1 и меньше, но в 10 субъектах Федерации он единицу превысил.

"Регионы постепенно снимают ограничения. Они начали это делать еще с февраля, в целом ряде случаев, на наш взгляд, преждевременно", - подчеркнула Анна Попова. Она привела пример тех регионов, где уже сняли ограничения для лиц старше 65 лет. В них отмечен рост заболеваемости этой возрастной группы. Глава Роспотребнадзора указала, что изменение режима ограничений возможно, но только после формирования популяционного иммунитета. Особенно это касается граждан старше 60 лет.

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