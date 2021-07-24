В Карелии полицейские проверят места сбора молодежи

В республике пройдет второй этап профилактической акции «Твой Выбор», направленной на предупреждение групповой преступности подростков и молодежи.

С 26 по 28 июля на территории республики будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». Цель акции - предупреждения групповой преступности несовершеннолетних и проникновения в подростковую среду экстремистской идеологии и террористической деятельности, сообщили в МВД Карелии.

В рамках акции пройдут рейды, проверки мест массового скопления молодежи, профилактические встречи и беседы с подростками, культурные и спортивные мероприятия.