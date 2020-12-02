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В Карелии полицейские разоблачили дачного вора

Новости. Криминал
09:22, 03 Декабря 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев
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Мужчина взломал хозпостройку на одном из дачных участков и похитил инструменты.

В дежурную часть полиции Прионежского района обратился 29-летний гражданин. Он приехал на свой участок, расположенный в одном из дачных кооперативов, и обнаружил, что кто-то проник в хозпостройку. На месте не оказалось воздушного компрессора и двух шуруповертов общей стоимостью почти 40 тыс. рублей. Об этом сообщают в МВД.

Было установлено, что к хищению причастен 36-летний петрозаводчанин. Мужчина признался, что в кооператив приехал в поисках ценных вещей. Он проник в постройку, выломав замок. Похищенное имущество злоумышленник планировал продать, но не успел.

Инструменты изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", сообщили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Карелии мужчина украл и сдал на металлолом машину, которая была рекламой на колесах.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-12-03 10:24:25
Вот и первое заданье: в 3.15, возле бани,
Может раньше, может позже остановится такси,
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.©
Гость
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