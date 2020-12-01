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В Карелии мужчина украл и сдал на металлолом машину, которая была рекламой на колесах

Новости. Криминал
11:18, 02 Декабря 2020
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС
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В Кондопожском районе мужчина забрал "бесхозную" машину с обочины дороги и стал подозреваемым в краже.

В кондопожскую полицию обратился 33-летний петрозаводчанин и сообщил, что у него пропал автомобиль ВАЗ-21074. Ущерб был оценен в 10 тысяч рублей.

Как выяснилось, машина использовалась в качестве рекламного объекта. Она стояла на обочине дороги при въезде в село. Владелец авто проверял его редко, о пропаже ему сообщили местные жители.

Сотрудники полиции установили, что к краже причастен 35-летний кондопожанин. Мужчина, у которого ранее проблем с законом не возникало, признался, что чужую машину приметил во время поездки. У нее были выбиты стекла и отсутствовало колесо. Он посчитал "семерку" бесхозной, оттащил подальше и разобрал, а затем сдал детали в пункт приема металла. Вырученные 6 тысяч рублей потратил на собственные нужды.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее молодые люди вынесли из гаража токарный станок и запчасти в Петрозаводске и сдали на металлом.

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