В Петрозаводске гаражные воры сдали в металлолом запчасти от автомобиля

Молодые люди вынесли из гаража токарный станок и запчасти, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 40-летний мужчина и рассказал, что кто-то вскрыл его гараж. Ущерб от кражи имущества составил чуть более 4,5 тысяч рублей.

Полицейские установили личности подозреваемых – 22-летнего и 28-летнего мужчин. Как выяснилось, вечером они сорвали замок с двери одного из гаражей. А на следующий день проверили: хозяин не появлялся. Тогда вместе проникли в гараж и похитили токарный станок и запасные части от автомобиля. Похищенное – 24 килограмма железа – сдали в пункт приема металла. Вырученные за свой трофей деньги молодые люди потратили на личные нужды.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, возбуждено уголовное дело.

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