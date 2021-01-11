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В Карелии полицейские задержали угонщика с поличным

Новости. Происшествия
12:15, 12 Января 2021
фото: © ИТАР-ТАСС
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Мужчина попытался угнать автомобиль, но был схвачен сотрудниками полиции.

В дежурную часть полиции по Сегежскому району поступило сообщение от местной жительницы, сообщают в МВД. Женщина рассказала, что увидела в окно, как неизвестный проник в автомобиль ВАЗ 2112, принадлежавший одному из жильцов дома.

По словам звонившей, злоумышленник разбил заднее стекло и что-то делает внутри транспортного средства. Стражи порядка немедленно выехали на место происшествия и задержали молодого человека с поличным.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и выяснили, что 26-летний местный житель неоднократно судим за подобные правонарушения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"). Подозреваемый находится под арестом за ранее совершённое общественно опасное деяние.

Ранее сообщалось, что осужден малолетний житель Карелии, совершивший четыре кражи и шесть угонов.

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Комментарии

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