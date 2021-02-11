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В Карелии полиция разыскивает молодого человека, обвиняемого в побоях

Новости. Общество
15:23, 12 Февраля 2021
фото: МВД Карелии
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Житель поселка Подпорожье, скрывающийся от суда, может находиться в Пудожском районе или в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Уголовным розыском Отдела МВД России по Пудожскому району разыскивается Владислав Турклиев, обвиняемый по статье уголовного кодекса "Побои". Житель поселка Подпорожье 1996 года рождения скрывается от суда.

Мужчина может находиться в Пудожском районе или Петрозаводске.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-921-701-81-23, +7(81452)5-17-85. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина.

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