Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина (ВИДЕО)

Молодой человек вынес "горячительное" из магазина на Кукковке.

Как сообщили в МВД Карелии, инцидент произошел в декабре. В одном из магазинов на улице Балтийской мужчина взял с полки бутылку, спрятал в сумку и прошел мимо кассы.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность этого любителя бесплатного алкоголя. Инцидент попал в объектив камеры в магазине.

Всех, обладающих значимой информацией о разыскиваемом, полиция просит сообщать по телефонам: +7-906-209-60-90, +7-999-210-79-97, +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске разыскивают обвиняемого в краже мужчину, сбежавшего от суда.