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В Петрозаводске разыскивают обвиняемого в краже мужчину, сбежавшего от суда

Новости. Общество
15:36, 10 Февраля 2021
фото: МВД Карелии
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Полиция объявила в розыск скрывшегося от суда мужчину, который обвиняется в краже, сообщили в МВД Карелии.

Уголовный розыск МВД Карелии разыскивает 36-летнего Вячеслава А., обвиняемого в краже, скрывшегося от Петрозаводского городского суда.

Приметы: на вид 35-37 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые русые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7(8142)73-92-40.

Конфиденциальность гарантируется.

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