В Петрозаводске разыскивают обвиняемого в краже мужчину, сбежавшего от суда

Полиция объявила в розыск скрывшегося от суда мужчину, который обвиняется в краже, сообщили в МВД Карелии.

Уголовный розыск МВД Карелии разыскивает 36-летнего Вячеслава А., обвиняемого в краже, скрывшегося от Петрозаводского городского суда.

Приметы: на вид 35-37 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы прямые русые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-549-69-78, +7-953-534-25-72, +7(8142)73-92-40.

Конфиденциальность гарантируется.