Экс-главу поселения в Карелии объявили в розыск за совершение преступления

Полиция разыскивает Олега Дякина, бывшего главу Деревянского поселения, повредившего чужое имущество, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска Прионежского района разыскивают 49-летнего Олега Дякина, бывшего главу Деревянского поселения, за умышленное повреждение имущества. Мужчина скрылся от органов следствия, сообщили в МВД.

Напомним, у Дякина уже есть четыре судимости по статьям "Хулиганство", "Истязание" и "Умышленные лёгкие телесные повреждения или побои".

Важно отметить, что все судимости были сняты и/или погашены ещё в 1990-е годы. Приговоры за преступления выносились по Уголовному кодексу РСФСР.

Полиция просит лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: (8814-2) 57-96-16, 739-600, 8-911-401-83-56 или 02 (с мобильного 102).

Конфиденциальность гарантируется.