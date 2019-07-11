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Новости. Происшествия
07:25, 11 Июля 2019
фото: Антон Новодережкин/ТАСС,

В Карелии полиция требует установить надзор за мужчиной, оштрафованным за оскорбление власти

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Полиция Калевальского района направила в суд иск об установлении административного надзора за местным жителем, ранее оштрафованным за оскорбление власти в соцсетях.

"Полицейские просят назначить три года административного надзора жителю поселка Калевала, ранее оштрафованному по статье о неуважении к власти в интернете", - сообщается на сайте ЗакС.ру со ссылкой на руководителя правозащитной группы "Агора" Павла Чикова.

Уточняется, что в иске, направленном в Костомукшинский городской суд, указано, что мужчина дважды привлекался к административной ответственности, будучи оштрафованным по данной статье.

Стражи порядка просят, чтобы он два раза в месяц отмечался в отделе, ночью находился дома и не выезжал за пределы Калевальского района.

Как сообщалось ранее, Костомукшский городской суд 25 апреля признал 26-летнего жителя поселка Калевала виновным по статье об оскорблении власти и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Верховный суд Карелии оставил решение первой инстанции в силе.

 

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Комментарии

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Dima
2019-07-11 08:50:28
Более того, надо обязать ежедневные молитвы на коленях и на горохе! И на центральной площади порки каждый день!
Гость
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