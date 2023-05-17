В Карелии посетитель кафе задремал после выпечки, а затем пошел на кражу

Полиция Кондопожского района расследует уголовное дело о краже денег из кассы кафе, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Кондопожского района поступило сообщение о краже денег в кафе.



Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого 1985 года рождения. Он рассказал, что пришел в кафе незадолго до закрытия. После чаю с выпечкой, он отправился в гардероб, чтобы зарядить телефон.



По его словам, в гардеробе он то ли задремал, то ли слишком увлекся просмотром видеороликов, но когда очнулся, обнаружилось, что кафе уже закрыто.



Тогда мужчина решил проверить содержимое кассы. По версии следствия, он забрал из нее 5,4 тысячи рублей, после чего ушел через окно. Деньги злоумышленник потратил на угощения и развлечения.

Возбуждено уголовное дело. Кондопожанину грозит до двух лет колонии, сообщили в МВД Карелии.