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В Карелии посетитель магазина попался на краже энергетиков

Новости. Происшествия
10:39, 04 Июня 2021
фото: © управление Росгвардии Карелии

Росгвардейцы задержали мужчину, который попытался вынести из магазина энергетические напитки.

Днем 3 июня в сетевом магазине Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. Как сообщили в Росгвардии, прибывшая на место происшествия группа задержания отдела вневедомственной охраны установила, что 27-летний гражданин попытался пронести энергетические напитки мимо кассы. А днем ранее он в этом же магазине совершил хищение алкогольной продукции на сумму свыше 1300 рублей.

Похищенный товар был изъят. Мужчину задержали и передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, повадившегося воровать продукты из магазина.

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Комментарии

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David.
2021-06-04 10:52:33
Рэд булл-окрыляет!
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