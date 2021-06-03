В Карелии посетитель магазина попался на краже энергетиков

Росгвардейцы задержали мужчину, который попытался вынести из магазина энергетические напитки.

Днем 3 июня в сетевом магазине Медвежьегорска сработала тревожная сигнализация. Как сообщили в Росгвардии, прибывшая на место происшествия группа задержания отдела вневедомственной охраны установила, что 27-летний гражданин попытался пронести энергетические напитки мимо кассы. А днем ранее он в этом же магазине совершил хищение алкогольной продукции на сумму свыше 1300 рублей.

Похищенный товар был изъят. Мужчину задержали и передали участковому уполномоченному полиции.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы в Карелии задержали мужчину, повадившегося воровать продукты из магазина.