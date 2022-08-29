В Карелии поставили памятник ребенку, погибшему при спасении человека на пожаре

В Кондопожском районе сотрудники Следкома Карелии установили памятник Святославу Юшкову, погибшему при спасении человека на пожаре.

В августе 2019 года шестилетний Святослав Юшков во время возникшего пожара в деревянной бане бросился на помощь оказавшемуся в огне пожилому человеку. Святослав хотел самостоятельно вытащить его из очага горения, но сил у маленького мальчика не хватило. Стремительно распространявшийся огонь перекинулся на ребенка. Мальчик получил множественные термические ожоги, от которых 9 сентября 2019 года, несмотря на все усилия врачей, скончался в ожоговом центре Нижегородского НИИ травматологии и ортопедии, куда его доставили из Карелии.

Сегодня, в день памяти Святослава Юшкова, сотрудники следственного управления открыли памятник. В церемонии открытия участвовали кадеты ГБОУ Республики Карелия «Карельский кадетский корпус имени Александра Невского».

Рассказывая о мальчике, сотрудники следственного управления вспомнили, что он любил играть в мяч, был обычным и веселым ребенком. Детская фигура с мячом установлена на гранитной плите. Памятник Святославу Юшкову — это дань уважения юному герою, на долю которого выпала страшная трагедия. За самоотверженность и мужество Святослав Юшков награжден медалью Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага» (посмертно). За совершение героического поступка семье ребенка вручен Нагрудный знак и Символ «Горячее сердце».

Офицеры СК России и кадеты в день памяти Святослава возложили цветы, почтив память юного героя минутой молчания.

Подробнее о гибели Святослава Юшкова читайте в материале «Трагедия в «Театре».