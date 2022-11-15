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В Карелии построены еще два дома по программе расселения аварийного жилья

Новости. Общество
17:11, 23 Ноября 2022
фото: Правительство Карелии

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Это 70-квартирный дом в поселке Пиндуши Медвежьегорского района и 40-квартирный в Петрозаводске на улице Белинского.

Об этом сегодня на заседании правительства Карелии сообщил министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Виктор Россыпнов.

Три дома будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2023 года. Это дом в Янишполе — 75 квартир, 132-квартирный дом в Беломорске и 145-квартирный дом по ул. Октябрьской в Суоярви. Далее планируется введение в эксплуатацию в третьем квартале дома на улице Боровой в Петрозаводске, двух домов в Сортавале, по одному дому в Суоярви, в Кондопоге и в п.Шуя. Проектируется 28-квартирный дом в Лахденпохья, его строительство начнется в мае следующего года.

«С учетом надежности наших строительных компаний сомнений в успешном завершении строительства строго в срок не возникает», — подчеркнул министр.

И.о. главы Карелии Александр Чепик поручил уже на стадии строительства новых объектов иметь от муниципалитетов гарантии по благоустройству прилегающих к ним территорий.

«Застройка вокруг должна вестись комплексно, — сказал Александр Чепик. — Необходимо заранее привлекать к заключению договоров управляющие компании, учитывать пожелания жителей будущих домов по оформлению придомовых территорий».

В этом году на расселение аварийного жилья в региональном бюджете предусмотрено более 3 млрд рублей, из них освоено 76%. Оставшиеся средства до конца года пойдут на приобретение жилых помещений в строящихся многоквартирных домах, жилья на вторичном рынке, на выплату компенсаций. Муниципальные контракты будут также заключены до конца года.

Как сообщил Виктор Россыпнов, в рамках следующей программы предстоит расселить 4 403 аварийных дома в районах республики. Это дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. В настоящее время Фондом ЖКХ утверждено к расселению 4 095 домов, на проверке в Фонде ЖКХ — 25 домов.

Напомним, в этом и прошлом году введены в эксплуатацию 43–квартирный дом в Петрозаводске и два 80-квартирных дома в Кондопоге.

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