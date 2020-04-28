В Карелии построили станцию очистки сточных вод

В поселке Заозерный Сортавальского района построена станция очистки сточных вод, сообщили в управлении пресс-службы главы Карелии.

Объект построен по федеральной целевой программе развития республики до 2020 года в рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100–летию образования Карелии.

"Данные сооружения будут производить полный цикл очистки, начиная с механической. Затем происходит очистка биологическая, и на выходе – обеззараживание ультрафиолетом, – рассказал гендиректор ООО "Карелводоканал" Андрей Романчик. – Это позволит повысить чистоту сточных вод при выпуске их в естественную акваторию и снизить антропогенное воздействие на окружающую среду".

Стоимость работ составила около 25 миллионов рублей. Строительством станции занималась петрозаводская фирма "Петропромстрой". Оборудование проставила белорусская компания "Полимерконструкция".

Объект практически закончен, осталось провести пусконаладочные работы. Поскольку оборудование на станции белорусского производства, пусконаладку должны провести специалисты из Белоруссии, после того когда откроют границу. Далее в течение двух–трех месяцев станция будет введена в штатный режим.

Несмотря на ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавирусной инфекции, Правительство Карелии продолжает работу над реализацией ФЦП по развитию республики до 2020 года. В настоящее время продолжаются строительно–монтажные работы на 24 объектах.