На канализационных очистных в Петрозаводске установят «Мокрый барьер»

АО «ПКС-Водоканал» внесло изменения в инвестиционную программу на 2023 год.

Проект программы согласован с Администрацией Петрозаводского городского округа. Поправки связаны с устранением источников неприятных запахов на канализационных очистных сооружениях.

В этом году «ПКС-Водоканал» планируют установить «Мокрый барьер» вокруг иловых карт очистных. Система по периметру карт будет распылять раствор из эфирных и органических соединений для нейтрализации запаха. Как показывает опыт использования технологии на очистных сооружениях и мусороперерабатывающих полигонах в разных регионах России, этот способ устранения запахов эффективен. Конкурс на закупку оборудования уже завершен. Его итоги планируется подвести в начале февраля, тогда же приступят к закупке и изготовлению «Мокрого барьера». Строительно-монтажные работы предварительно проведут в мае.

Также в этом году АО «ПКС-Водоканал» модернизирует систему вентиляции главной насосной станции КОС. Пусконаладочные работы и сдачу устройств в эксплуатацию планируют в начале летнего сезона. Модернизация позволит убрать из воздуха запах объектов водоотведения.

Будут вестись в Петрозаводске и поиски других возможных источников запаха, например, заброшенные коммуникации в районе завода «Авангард». В прошлом году «ПКС-Водоканал» переложили сети канализации от района Белые ключи до главного коллектора канализации (360 метров), закрыли десятки колодцев, которые источали запах на ведомственных и бесхозных сетях.