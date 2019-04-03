В Карелии потеплеет до +11 градусов 4 апреля

Новости по теме
Загрузка...
О погоде на 4 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность.
Без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.
Ночная температура составит 0, -2, днем потеплеет до +8, +10 градусов.
В районах Карелии ночью будет переменная облачность.
Преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега.
Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.
В ночные часы ожидается 0, -5, местами до -10, днем воздух прогреется до +6, +11, на севере +2,+7 гардусов.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
31.03.2019, 20:40
31.03.2019, 12:58
28.03.2019, 20:20
29.03.2019, 21:30
29.03.2019, 07:25
31.03.2019, 19:40
Аналитика
Сегодня 16:01
Капитал
Жительница карельской деревни Войница потребовала отменить министерский приказ о формировании рыбоводных участков на озере Верхнее Куйтто.
Сегодня 13:39
01.04.2019 09:27
29.03.2019 11:41
28.03.2019 14:24
Чтиво
02.04.2019 11:20
Без политики
В Петрозаводске издан посмертный сборник стихов журналиста Сергея Куттуева.
02.04.2019 09:11
01.04.2019 13:46
29.03.2019 10:00
Медиа
29.03.2019 16:21
Опрос
Почему в Петрозаводске каждый год проблема с асфальтом на дорогах?
Комментарии