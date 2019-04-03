В Карелии потеплеет до +11 градусов 4 апреля

О погоде на 4 апреля рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет переменная облачность.

Без осадков. Ночью местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный.

Ночная температура составит 0, -2, днем потеплеет до +8, +10 градусов.

В районах Карелии ночью будет переменная облачность.

Преимущественно без осадков. Утром и днем облачно с прояснениями, по северным районам небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега.

Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный умеренный.

В ночные часы ожидается 0, -5, местами до -10, днем воздух прогреется до +6, +11, на севере +2,+7 гардусов.