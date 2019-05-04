В Карелии потеплеет к 9 мая

Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщает ТАСС.

Весь северо-западный сектор - Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область - находится в зоне интенсивных ливневых осадков, вперемежку с зарядами мокрого снега и даже кое-где с ледяными дождями.

Жители регионов, оказавшихся во власти холодного циклона, размещают в социальных сетях многочисленные фотографии с занесенных снегом улиц. На снимках видно, как снег укрыл распустившиеся цветы и листья на деревьях в Карелии. В карельском городе Костомушка местные жители лепят снеговиков. В Мурманске водители жалуются на гололед на дорогах. В Санкт-Петербурге примерно с девяти часов утра началась метель, снег, сопровождающийся сильным ветром, продолжал идти весь день, но тут же таял.

Как рассказал представитель центра "Фобос", в ночь на 4 мая циклон сместится в акваторию Белого моря и основной удар непогоды обрушится на север Карелии, Мурманскую и Архангельскую области.