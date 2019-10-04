В Карелии пожарные спасли ребенка, у которого палец застрял в сито

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Инцидент произошел 3 октября в Олонце.
В паблике "ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району" сообщается, что на ул. Урицкого ребенок засунул палец в сито и не смог его вытащить.
Личный состав Пч-35 по охране Олонца при помощи бокорезов освободил зажатый палец ребенку.
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