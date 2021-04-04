Пневмония унесла жизнь еще одной пожилой жительницы Карелии

О ситуации с заболеваемостью пневмонией в Карелии рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За сутки 9 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. 70-летняя женщина скончалась, у нее была сопутствующая соматическая патология, тест на COVID-19 отрицательный.

Начиная с 1 апреля минувшего года, с внебольничной пневмонией госпитализирован 5533 пациент, 130 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.