В Карелии пожилой рецидивист пошел на грабеж ради еды

По версии полиции, 65-летний беломорчанин обокрал собутыльника, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление жительницы райцентра. Она сообщила, что дома застала своего сына за попойкой с приятелем.



Когда ее родственник заснул, гость вытащил из его кармана наличные деньги. Пенсионерка стала свидетелем преступления и попыталась остановить злоумышленника.



«Тот оттолкнул женщину, показал ей кулак, после чего покинул квартиру», - говорится в пресс-релизе МВД Карелии.