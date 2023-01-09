В Карелии пожилой рецидивист пошел на грабеж ради еды

По версии полиции, 65-летний беломорчанин обокрал собутыльника, сообщили в МВД Карелии.
В полицию Беломорского района поступило заявление жительницы райцентра. Она сообщила, что дома застала своего сына за попойкой с приятелем.
Когда ее родственник заснул, гость вытащил из его кармана наличные деньги. Пенсионерка стала свидетелем преступления и попыталась остановить злоумышленника.
«Тот оттолкнул женщину, показал ей кулак, после чего покинул квартиру», - говорится в пресс-релизе МВД Карелии.
Полицейские нашли 65-летнего подозреваемого, которого ранее много раз судили за подобные преступления. Он признался, что похитил две тысячи рублей, которые потратил на продукты.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый дал подписку о невыезде.
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