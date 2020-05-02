В Карелии практически завершено строительство нового аэровокзала, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ходе работ на одном из ключевых объектов федеральной целевой программы развития республики.

"Строительство нового Аэровокзального комплекса в Бесовце практически завершено. Остались последние штрихи, затем предстоит процедура сдачи объекта. Однако основной объем работ уже выполнен, - написал Артур Парфенчиков в соцсети. - Военные строители уже выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки – все это позволяет в круглосуточном режиме в любых погодных условиях принимать самолеты, в том числе и воздушные суда самого тяжелого типа".

Кроме того, по его словам, до конца этого года в аэропорту появится современный командно- диспетчерский пункт, запланировано перевооружение слада горюче - смазочных материалов. В результате мы получим современный аэропорт, который с гордостью сможем называть воздушными воротами в Карелию.

"Очень надеюсь, что к осени эпидемиологическая ситуация в стране и в мире позволит нам возобновить авиарейсы в полном объеме, и пассажиры смогут по достоинству оценить просторное и комфортное здание нового аэровокзала", - добавил глава республики.

Ранее сообащлось, что экс-министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексею Кайдалову и бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку предъявили обвинение. Следствие полагает, что они с ноября 2019 по февраль 2020 года получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб. Эти средства им дали за содействие в заключении договора подряда на работы по строительству на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату работ.