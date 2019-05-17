В Карелии правительство поощрит муниципалитеты за централизацию власти

Власти Карелии в 2019 году выделят по 5 млн рублей каждому муниципальному образованию, где произошло объединение городской и районной администраций.

Об этом на своей странице Вконтакте написал глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, эти суммы будут направлены для поощрения муниципалитетов, решивших оптимизировать органы власти.

«Эти средства, в первую очередь, будут направлены на мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также на ремонт и обустройство в зданиях местных администраций удобной зоны для приема граждан», - написал глава Карелии.

Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".