В Карелии предприятия могут получить компенсации на покупку жилья сотрудникам

В республике стартовал конкурсный отбор работодателей, которые могут получить компенсации, список предприятий расширен.

В Карелии начала работать революционная мера поддержки работников и работодателей. Об этом рассказала во время прямого эфира на телеканал «Сампо 360» начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.



«Стартовал конкурсный отбор среди работодателей на компенсацию затрат в случае, если они предоставляют льготные жилищные условия своим работникам – как действующим сотрудникам, так и вновь принятым», – сказала она.



Напомним, решение компенсировать предприятиям покупку жилья для сотрудников было принято минувшим летом для привлечения на рынок труда высококвалифицированных специалистов.



Недавно глава Карелии внес изменения в августовское постановление. В перечень помимо работников системообразующих предприятий (их список можно найти по ссылке https://gov.karelia.ru/upload/iblock/15b/287_r.pdf) также включены специалисты аккредитованных IT-компаний.



Компенсация составит до 70% понесенных затрат.



«Бюджет республики Карелия компенсирует затраты работодателя, которые он понес на оплату первоначального взноса по ипотеке для своего работника, либо покупку жилья. Если это покупка жилья, то компенсируется до 2 миллионов рублей. Максимум один миллион, если это первоначальный взнос по ипотеке, и максимум 500 тысяч, если это проценты. Причем, на проценты можно заявляться несколько раз. Это очень интересная мера поддержки работодателей, которая поможет им расширить свой социальный пакет», – пояснила Елена Фролова.



Прием документов продолжится до 15 декабря в Центре занятости Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 25, первый этаж. Со списком документов можно ознакомиться здесь https://clck.ru/32jzsN



На сегодняшний день в Карелии порядка 8,5 тысяч вакансий. Работники требуются для предприятий дорожной, строительной отраслей, в обрабатывающие производства.