В Карелии предприниматель торговал опасной рыбой

Россельхознадзор оштрафовал индивидуального предпринимателя в Беломорске за торговлю рыбой неизвестного происхождения без документов.

Инспекторы Управления Россельхознадора провели рейд в Беломорске. В несанкционированной торговой точке, расположенной на одной из улиц города, была обнаружена в продаже рыба, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, сообщили в ведомстве.

Свежемороженая рыба весом 160,5 кг (навага, налим, судак, щука, камбала, треска, окунь и др.) хранилась в лежащих на земле ящиках. На товаре не было маркировки, содержащей сведения о дате вылова, производителе, сроках годности и условиях хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали, хотя только они подтверждают проведение необходимых ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит, безопасность товара.

За нарушение требований ветеринарного законодательства и технических регламентов предприниматель был оштрафован на 23 тысячи рублей. Управление вынесло постановление предпринимателю уничтожить рыбопродукцию неизвестного происхождения.

Ранее оштрафовали жительницу Беломорска, которая продавала рыбу без ветеринарных документов через социальную сеть.