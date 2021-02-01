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В Карелии предприниматель торговал опасной рыбой

Новости. Общество
09:58, 02 Февраля 2021
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Россельхознадзор оштрафовал индивидуального предпринимателя в Беломорске за торговлю рыбой неизвестного происхождения без документов.

Инспекторы Управления Россельхознадора провели рейд в Беломорске. В несанкционированной торговой точке, расположенной на одной из улиц города, была обнаружена в продаже рыба, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, сообщили в ведомстве.

Свежемороженая рыба весом 160,5 кг (навага, налим, судак, щука, камбала, треска, окунь и др.) хранилась в лежащих на земле ящиках. На товаре не было маркировки, содержащей сведения о дате вылова, производителе, сроках годности и условиях хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали, хотя только они подтверждают проведение необходимых ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит, безопасность товара.

За нарушение требований ветеринарного законодательства и технических регламентов предприниматель был оштрафован на 23 тысячи рублей. Управление вынесло постановление предпринимателю уничтожить рыбопродукцию неизвестного происхождения.

Ранее оштрафовали жительницу Беломорска, которая продавала рыбу без ветеринарных документов через социальную сеть.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
родитель
2021-02-02 11:34:38
Вот теперь и к местным подвалили с петлёй на их тощее горло. Раньше объявили, что за проданное соседу ведро дачной картошки получишь штраф, теперь за налима арестуют. Наполняют бюджет за счёт т.н. инициативных граждан. Раскулачивание в стране продолжается под другим названием
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