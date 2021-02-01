В Карелии предприниматель торговал опасной рыбой

Россельхознадзор оштрафовал индивидуального предпринимателя в Беломорске за торговлю рыбой неизвестного происхождения без документов.
Инспекторы Управления Россельхознадора провели рейд в Беломорске. В несанкционированной торговой точке, расположенной на одной из улиц города, была обнаружена в продаже рыба, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, сообщили в ведомстве.
Свежемороженая рыба весом 160,5 кг (навага, налим, судак, щука, камбала, треска, окунь и др.) хранилась в лежащих на земле ящиках. На товаре не было маркировки, содержащей сведения о дате вылова, производителе, сроках годности и условиях хранения. Ветеринарные сопроводительные документы также отсутствовали, хотя только они подтверждают проведение необходимых ветеринарно-санитарных экспертиз, а значит, безопасность товара.
За нарушение требований ветеринарного законодательства и технических регламентов предприниматель был оштрафован на 23 тысячи рублей. Управление вынесло постановление предпринимателю уничтожить рыбопродукцию неизвестного происхождения.
Ранее оштрафовали жительницу Беломорска, которая продавала рыбу без ветеринарных документов через социальную сеть.
Комментарии