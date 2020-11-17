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В Карелии оштрафовали жительницу Поморья за торговлю опасной рыбой

Новости. Общество
11:20, 18 Ноября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Жительница Беломорска продавала рыбу без ветеринарных документов через социальную сеть, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В сентябре в Управление поступила информация от УФСБ России по Республике Карелия о продаже рыбы без ветеринарных сопроводительных документов через социальную сеть. Как выяснялось, женщина разместила в соцсети объявление с фотографиями рыбной продукции с указанием цен. Специалисты Россельхознадзора подтвердили информацию о том, что ветеринарные сопроводительные документы на рыбу не были оформлены.

В результате за нарушение ветеринарно-санитарных правил реализации продуктов животноводства, за продажу продукции неизвестного происхождения, которая может представлять опасность для здоровья и стать источником распространения заболеваний, жительница Беломорска была оштрафована на 500 рублей. Штраф был оплачен 9 ноября.

Ранее предпринимателя из Карелии оштрафовали за рыбу сомнительного качества.

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Комментарии

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Off
2020-11-18 11:26:45
Поймали злостную смутьянку... Борцуны с народом ))
Гость
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