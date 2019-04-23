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Новости. Общество
14:47, 23 Апреля 2019
фото: ТАСС / Зураб Джавахадзе

В Карелии предприниматели стали больше жаловаться на МВД из-за контрольных закупок алкоголя

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Выросло число жалоб предпринимателей Карелии на действия сотрудников МВД при проведении проверочных закупок алкогольной продукции.

Это следует из презентации итогов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой по жалобам бизнеса на контрольно-надзорные органы в 2018 году.

В презентации даны примеры нарушений со стороны сотрудников МВД при проведении таких контрольных закупок и решения судов, признавших неправомерность действий полиции.

В их числе проведение закупки не с целью выявления преступления, а с целью выявления административного правонарушения, что не входит в задачи оперативно-розыскной деятельности.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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кир
2019-04-23 14:58:32
Выведите полностью наших людей на обочину цивилизации. "Не надо кошмарить бизнес"(с)
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