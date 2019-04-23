14:47, 23 Апреля 2019
В Карелии предприниматели стали больше жаловаться на МВД из-за контрольных закупок алкоголя
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Выросло число жалоб предпринимателей Карелии на действия сотрудников МВД при проведении проверочных закупок алкогольной продукции.
Это следует из презентации итогов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой по жалобам бизнеса на контрольно-надзорные органы в 2018 году.
В презентации даны примеры нарушений со стороны сотрудников МВД при проведении таких контрольных закупок и решения судов, признавших неправомерность действий полиции.
В их числе проведение закупки не с целью выявления преступления, а с целью выявления административного правонарушения, что не входит в задачи оперативно-розыскной деятельности.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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