В Карелии предприниматели стали больше жаловаться на МВД из-за контрольных закупок алкоголя

Выросло число жалоб предпринимателей Карелии на действия сотрудников МВД при проведении проверочных закупок алкогольной продукции.

Это следует из презентации итогов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Карелии Елены Гнетовой по жалобам бизнеса на контрольно-надзорные органы в 2018 году.

В презентации даны примеры нарушений со стороны сотрудников МВД при проведении таких контрольных закупок и решения судов, признавших неправомерность действий полиции.

В их числе проведение закупки не с целью выявления преступления, а с целью выявления административного правонарушения, что не входит в задачи оперативно-розыскной деятельности.

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