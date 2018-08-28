Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:05, 28 Августа 2018

В Карелии прекращены полномочия трех депутатов, не отчитавшихся о доходах

По теме

На восстановление Успенской церкви в Карелии собрали около 2,5 млн рублей
28.08.18 13:24
Мирошник рассчитывает "на конкретные результаты по улучшению состояния здоровья детей" в школах
28.08.18 12:59
Житель Петрозаводска требует более 300 тыс рублей с мэрии за разбитый упавшим деревом автомобиль
28.08.18 12:41
Все новости
Загрузка...

По представлениям прокурора прекращены полномочия депутатов, не отчитавшихся о своих доходах и расходах, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, в представленной депутатом совета Кааламского поселения справке о доходах и имуществе за 2017 год не были указаны выплаты, полученные депутатом по договору возмездного оказания услуг.

Двумя депутатами Хелюля указанные сведения вовсе не были представлены.

"Поскольку все депутаты представительных органов местного самоуправления являются лицами, замещающими муниципальную должность, указанная обязанность распространяется на них всех, независимо от того, на постоянной или непостоянной основе они исполняют свои полномочия", - отмечается в ведомстве.

Неисполнение требований антикоррупционного законодательства рассматривается законодателем как основание для невозможности дальнейшего исполнения полномочий.

По результатам рассмотрения внесенных прокуратурой Сортавалы представлений приняты решения о прекращении полномочий депутатов.

По теме

На восстановление Успенской церкви в Карелии собрали около 2,5 млн рублей
28.08.18 13:24
Мирошник рассчитывает "на конкретные результаты по улучшению состояния здоровья детей" в школах
28.08.18 12:59
Житель Петрозаводска требует более 300 тыс рублей с мэрии за разбитый упавшим деревом автомобиль
28.08.18 12:41
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-08-28 13:07:39
По :) крупнее то никого не было ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
21.08.2018, 12:33
ФОТО: Ветер начал валить деревья во дворах Петрозаводска

Аналитика

27.08.2018 14:54
Обществоведение
Кого в Карелии не коснется пенсионная реформа? 6
Управляющий пенсионным фондом Карелии Николай Левин рассказал, кого не коснется повышение пенсионного возраста, а кто имеет право на досрочный выход.
"Надеялся, что все обойдется" 2
22.08.2018 16:23
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
Робот – это не игрушка
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
архив чтиво

Медиа

Фестиваль красок в Петрозаводске
27.08.2018 10:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»