В Карелии прекращены полномочия трех депутатов, не отчитавшихся о доходах

По представлениям прокурора прекращены полномочия депутатов, не отчитавшихся о своих доходах и расходах, сообщает прокуратура Карелии.

По информации ведомства, в представленной депутатом совета Кааламского поселения справке о доходах и имуществе за 2017 год не были указаны выплаты, полученные депутатом по договору возмездного оказания услуг.

Двумя депутатами Хелюля указанные сведения вовсе не были представлены.

"Поскольку все депутаты представительных органов местного самоуправления являются лицами, замещающими муниципальную должность, указанная обязанность распространяется на них всех, независимо от того, на постоянной или непостоянной основе они исполняют свои полномочия", - отмечается в ведомстве.

Неисполнение требований антикоррупционного законодательства рассматривается законодателем как основание для невозможности дальнейшего исполнения полномочий.

По результатам рассмотрения внесенных прокуратурой Сортавалы представлений приняты решения о прекращении полномочий депутатов.