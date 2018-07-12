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Новости. Общество
17:20, 12 Июля 2018

В Карелии престарелого инвалида едва не выселили из собственного дома

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Верховный суд Карелии отменил решение суда первой инстанции, который признал 78-летнего инвалида первой группы утратившим право пользования домом, в котором он жил более 50 лет, сообщает прокуратура Карелии.

Гражданское дело инициировала жительница Кондопожского района, которая в 2015 году приобрела право собственности на спорный дом по договору дарения.

Как следует из материалов судебного разбирательства, 78-летний карельский пенсионер более полувека проживал вместе с женой в принадлежавшем ей доме в одном из поселков Прионежского района, другого жилья у него нет. Незадолго до смерти супруга подарила дом своему внуку, а тот в 2015 году заключил договор дарения с жительницей Кондопожского района.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что, так как пенсионер не является членом семьи собственника и соглашение о пользовании жилым помещением в настоящее время не заключено, оснований для сохранения права пользования спорной недвижимостью за ним не имеется. В итоге пенсионер был лишен права на пользования домом.

Прокуратура не согласилась с решением районного суда, поскольку признание ответчика утратившим право пользования жилым помещением фактически приведет к лишению его права на единственное жилище.

"Суд не учел, что на момент возникновения спорных правоотношений действовал Жилищный кодекс РСФСР, согласно которому члены семьи собственника жилого дома, проживающие совместно с ним, вправе пользоваться наравне с ним помещениями в доме, если при их вселении не было оговорено иное", - сообщает прокуратура.

Пенсионер вселился в спорный жилой дом на законных основаниях в 1966 году и проживал в нем более 56 лет со своей супругой, бывшей собственницей дома, которая умерла в 2015 году. Таким образом, при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу пенсионер не мог быть выселен, поскольку имеет право пользования данным домом.

Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора и вынесла новое решение об отказе в удовлетворении заявленных истицей требований.

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