В Карелии превышен уровень эпидпорога по ОРВИ на 40,3 %

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За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7371 случай заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.
Превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 7-14 лет (-10,9%).
По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 10,2%.
В Петрозаводске за 8-ю неделю зарегистрировано 3277 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 4,4%. Превышение эпидпорога отмечается в возрастной группе 15 лет и старше.
По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения снизилась на 5,5%.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 8 классов в 7 школах Петрозаводска и районов республики (Кондопожский, Сегежский) и 4 групп в 2-х детских учреждениях районов республики (Сортавальский, Лоухский).
При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирус гриппа A(H3N2), A(H1N1)09, прочие респираторные вирусы (аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа).
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