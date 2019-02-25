В Карелии превышен уровень эпидпорога по ОРВИ на 40,3 %

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7371 случай заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Превышение эпидпорога отмечается во всех возрастных группах, кроме возрастной группы 7-14 лет (-10,9%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения на 10,2%.

В Петрозаводске за 8-ю неделю зарегистрировано 3277 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, что выше эпидемического порога на 4,4%. Превышение эпидпорога отмечается в возрастной группе 15 лет и старше.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ и гриппом среди совокупного населения снизилась на 5,5%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 8 классов в 7 школах Петрозаводска и районов республики (Кондопожский, Сегежский) и 4 групп в 2-х детских учреждениях районов республики (Сортавальский, Лоухский).

При обследовании больных ОРВИ и гриппом выделены вирус гриппа A(H3N2), A(H1N1)09, прочие респираторные вирусы (аденовирусы, риновирусы, вирусы парагриппа).