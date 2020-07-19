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В Карелии приятели "сожгли" заживо избитого собутыльника

Новости. Криминал
11:22, 20 Июля 2020
фото: © Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Двое жителей Кондопожского района осуждены за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего, и уничтожение чужого имущества, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2019 года подсудимые, жители поселка Гирвас, распивали спиртное в гостях у своего знакомого. В ходе ссоры они избили хозяина застолья ногами и нанесли мужчине не менее 7 ударов деревянной палкой.

Затем один из подсудимых, являвшийся на тот момент несовершеннолетним, предполагая, что потерпевший скончался, решил замести "следы преступления": поджег дом. В результате жилой дом сгорел вместе с находившимся в нем имуществом. Потерпевший сумел выбраться из огня, но получил термические ожоги. Впоследствии он скончался в больнице.

Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которые согласились с доводами государственного обвинения и на основании вердикта признали обоих мужчин виновными в совершении преступлений.

При назначении наказания суд в полной мере учел предложения стороны обвинения и назначил наказание 35-летнему осужденному в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режим. Его 19-летнему приятелю суд назначил наказание по совокупности преступлений – 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом суд учел мнение присяжных заседателей о том, что юноша вследствие совершения преступлений в несовершеннолетнем возрасте заслуживает снисхождения.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее убийца в Карелии спрятал тело жертвы в лесу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сержант
2020-07-20 11:58:25
Нельзя пить пойло из магазинов, сплошной фальсификат и крыша едет.....
zanoza
2020-07-20 11:41:26
Вот же фашисты.
Гость
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