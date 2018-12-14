В Карелии приняли законопроект о смягчении условий аренды земли фермерами

Парламент Карелии сегодня принял в окончательном чтении законопроект, смягчающий условия предоставления фермерам земли в аренду без проведения торгов.

Согласно документу, снижена максимальная сумма инвестиций, которую обязано вложить фермерское хозяйство, претендующее на эту льготу.

Сейчас, чтобы получить в аренду земельный участок без торгов, сельскохозяйственные предприятия и фермеры, обязаны инвестировать в производство не менее 100 млн рублей. Принятый законопроект дает право фермерам снизить сумму до 50 млн рублей.

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