В Карелии приняли законопроект о смягчении условий аренды земли фермерами

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Парламент Карелии сегодня принял в окончательном чтении законопроект, смягчающий условия предоставления фермерам земли в аренду без проведения торгов.
Согласно документу, снижена максимальная сумма инвестиций, которую обязано вложить фермерское хозяйство, претендующее на эту льготу.
Сейчас, чтобы получить в аренду земельный участок без торгов, сельскохозяйственные предприятия и фермеры, обязаны инвестировать в производство не менее 100 млн рублей. Принятый законопроект дает право фермерам снизить сумму до 50 млн рублей.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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