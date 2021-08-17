В Карелии приставы оставили должника без крыши над головой

В Костомукше местный житель задолжал государству 1,2 млн рублей и остался без дома, сообщили в Управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов в Костомукше на принудительном исполнении находилось сводное производство, состоящее из 20 исполнительных дел в отношении костомукшанина на общую сумму порядка 1,2 млн рублей, в том числе 15 исполнительных производств о взыскании административных штрафов и налоговых платежей.

Поскольку должником не было принято мер по погашению просроченной задолженности, судебный пристав обратил взыскание на недвижимое имущество должника: нежилое здание площадью 30 кв.м, одноэтажный дом площадью 52 кв.м, земельный участок – 4 сотки. Специалистом-оценщиком данное имущество было оценено в 310 тысяч рублей.

Далее арестованное имущество было реализовано за 270 тысяч рублей.

Денежные средства, вырученные от принудительной реализации, пошли на погашение части задолженности. Поскольку у должника, помимо реализованного, имущество и доходы, на которые можно обратить взыскание, отсутствуют, исполнительные документы с оставшейся частью задолженности будут возвращены взыскателям без дальнейшего исполнения.