В Карелии приставы после долгих поисков нашли должника на трассе

Карельские приставы после долгих поисков отыскали злостного неплательщика алиментов на трассе. Мужчина продавал ягоды.

Как рассказали в карельском управлении ФССП, житель Сегежского района М. накопил долг по алиментам в размере 126 тыс. рублей.

"Установить настоящее место жительство должника было невозможно, в связи с чем он был объявлен в розыск", - отметили в службе судебных приставов.

Должника искали полгода. В августе поиски увенчались успехом.

"Злостный алиментщик был установлен на автотрассе в Сегежском районе, на которой он продавал ягоды. Информация о том, что должник зарабатывает сбором ягод, поступила от граждан", - отметили в ведомстве.

За неуплату алиментов на несовершеннолетнего ребенка мужчину привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

"Мировым судом ему назначено наказания в виде административного ареста", - заключили в управлении.