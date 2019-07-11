В Карелии приставы силой заставили лечиться больного туберкулезом

В Муезерском районе судебные приставы принудительно доставили больного туберкулезом на лечение в больницу, сообщили в УФССП Карелии.

Прокурор Муезерского района подал в суд исковое заявление с требованием принудительно госпитализировать больного туберкулезом мужчину. Суд исковое требование удовлетворил и вынес решение о принудительной госпитализации должника.

На основании исполнительного документа судебный пристав-исполнитель по Муезерскому району направил уведомление гражданину о добровольном исполнении решения суда.

Житель поселка Муезерский с асоциальным образом жизни не изъявил желания лечиться на добровольной основе, при этом не просто отказывался и уклонялся от госпитализации в диспансер для прохождения лечения, представляя реальную угрозу для здоровья своих соседей и близких, но еще и начал прятался от судебных приставов. Судебные приставы установили его местонахождение, принудительно посадили в машину скорой медицинской помощи и доставили в Республиканский противотуберкулезный диспансер для принудительного лечения.