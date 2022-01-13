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В Петрозаводске обладательница внушительного внедорожника вернула все долги, чтобы не стать пешеходом
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В Карелии приставы вынудили предпринимателя-должника отдать 700 тысяч рублей

Новости. Общество
11:47, 14 Января 2022
фото: © РИА Новости / Геннадий Аносов

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Индивидуальный предприниматель оплатил всю сумму долга по кредиту, когда на него вышли судебные приставы.

На исполнении в отделении петрозаводских судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина задолженности по кредитным платежам в размере более 700 тыс. рублей. 

Удалось выяснить, что имущество, на которое было возможно обратить взыскание, за должником не зарегистрировано, официально он был не трудоустроен.

Судебный пристав неоднократно выходил по адресу проживания должника, указанному в исполнительном документе, но он там не проживал и по оставленным повесткам не являлся.

Однако было установлено, что должник является индивидуальным предпринимателем и на его лицевых счетах в кредитных организациях имеются деньги, на которые судебным приставом-исполнителем было обращено взыскание.

В конце ноября прошлого года должник добровольно внес деньги на депозитный счет отделения в размере, достаточном для погашения задолженности. Средства распределены на реквизиты взыскателя. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске обладательница внушительного внедорожника вернула все долги, чтобы не стать пешеходом.

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