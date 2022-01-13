В Петрозаводске обладательница внушительного внедорожника вернула все долги, чтобы не стать пешеходом

Приставы арестовали автомобиль петрозаводчанки, которая задолжала по налогам и кредитам более полумиллиона рублей, сообщили в УФССП Карелии.

На исполнении в отделении судебных приставов Петрозаводска в отношении местной жительницы находилось 9 исполнительных производств по взысканию задолженности по фискальным и кредитным платежам на общую сумму 590 тысяч рублей.

Приставы узнали, что за должником зарегистрирован автомобиль Volkswagen Amarok, и вынесли постановление о запрете на совершение регистрационных действий в отношении транспортного средства.

Поскольку требования исполнительных документов должником длительное время не исполнены, сведения о местонахождении автомобиля судебному приставу не предоставлены, внедорожник был объявлен в розыск.

В конце ноября прошлого года местонахождение Volkswagen Amarok было установлено и на транспортное средство наложили арест.

Спустя неделю от должницы на депозитный счет отделения поступили денежные средства. Вся сумма задолженности зачислена на реквизиты взыскателей.