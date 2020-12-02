В Карелии приставы заставили чиновников предоставить сироте квартиру

Ребенок-сирота смог получить от властей жилье после вмешательства судебных приставов.

Власти Питкярантского района были обязаны предоставить квартиру ребенку-сироте, но не сделали этого в срок. Ключи от жилья были выданы нуждающемуся после вмешательства приставов. Об этом сообщается на сайте УФССП по Карелии.

В отделение судебных приставов по Питкярантскому району поступил исполнительный документ о предоставлении жилья детям-сиротам. Согласно решению суда, администрация Питкярантского района должна была предоставить нуждающемуся благоустроенное жилье вне очереди.

Судебный пристав-исполнитель вручил представителю администрации постановление о возбуждении исполнительного производства.

Администрация, в свою очередь, предоставила документы приставу о подготовке пакета документов для передачи квартиры взыскателю.

22 сентября текущего года с взыскателем был подписан договор о найме жилья и вручены ключи от квартиры.

Ранее сообщалось, что администрация Петрозаводска планирует приобрести еще 20 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.